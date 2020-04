“Contagi: certa la seconda ondata. La Lombardia non può permettersi di riaprire”, Ricciardi (Oms) (Di venerdì 17 aprile 2020) “Mi sembra non saggio fare delle aperture a prescindere dalle valutazioni oggettive. I Paesi che come l’Austria e la Svezia stanno agendo senza tener conto di queste valutazioni penso che pagheranno un prezzo. Lo vedremo nelle prossime settimane”. Non vuol certo passare da menagramo il rappresentante italiano nell’executive board dell’Oms (e consulente del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19), Walter Ricciardi il quale, nel corso di un’intervista con il giornali online ‘ilcaffè’, finisce per andare a parare su una questione che da giorni sta contrapponendo Lombardia e governo. “Mi pare che la richiesta della Lombardia sia di riaprire il 4 maggio – spiega l’esperto – indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche. Non se lo può permettere, anche perché in questo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 aprile 2020) “Mi sembra non saggio fare delle aperture a prescindere dalle valutazioni oggettive. I Paesi che come l’Austria e la Svezia stanno agendo senza tener conto di queste valutazioni penso che pagheranno un prezzo. Lo vedremo nelle prossime settimane”. Non vuol certo passare da menagramo il rappresentante italiano nell’executive board dell’Oms (e consulente del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19), Walter Ricciardi il quale, nel corso di un’intervista con il giornali online ‘ilcaffè’, finisce per andare a parare su una questione che da giorni sta contrapponendoe governo. “Mi pare che la richiesta dellasia di riaprire il 4 maggio – spiega l’esperto – indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche. Non se lo può permettere, anche perché in questo ...

