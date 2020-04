Ciclismo, Vincenzo Nibali e la maledizione della maglia azzurra. Le cadute di Firenze 2013 e Rio 2016, ora il rinvio delle Olimpiadi e un Mondiale a rischio (Di venerdì 17 aprile 2020) Un rapporto non idilliaco, addirittura da definirlo una maledizione. La sfortuna ci si è messa più volte a contrastare Vincenzo Nibali in maglia azzurra: lo Squalo dello Stretto, il corridore italiano più vincente di quest’epoca, infatti non è mai riuscito ad esaltarsi in Nazionale. Anche quest’anno, con il Coronavirus, l’ennesimo capitolo di una storia senza fine: c’è ancora però spazio per ribaltare l’andamento. Tralasciando il Mondiale di Valkenburg, dove Nibali sarebbe dovuto essere capitano ma non è riuscito a far la differenza sul Cauberg, in tanti ricorderanno sicuramente due eventi importanti nell’avventura dello Squalo in maglia azzurra. In quel di Firenze, nel Mondiale casalingo del 2013, il siciliano sembrava essere il più in forma in gruppo, ma una caduta lo ha particolarmente ... Leggi su oasport Ciclismo - all’asta una bici simbolo di Vincenzo Nibali : 10600 euro donati alla Protezione Civile

