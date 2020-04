Carlo Conti torna in televisione a maggio dopo lo stop de La Corrida (Di venerdì 17 aprile 2020) Carlo Conti presenta I David di Donatello 2020 in prima serata su Rai1 l’8 maggio L’emergenza coronavirus ha stravolto la vita di tutti quanti e, in particolar modo, il mondo della televisione dello spettacolo in generale. Tanti programmi sospesi, rimandati o cancellati. Il pubblico ha bisogno di intrattenimento ed è per questo che le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin stanno mietendo ascolti a dir poco ottimi. Rai1 è pronta a mandare in onda in prima serata l’8 maggio I David di Donantello 2020 condotti da Carlo Conti, ancora una volta. Carlo Conti, quindi, torna in onda dopo lo stop de La Corrida anche se bisognerà vedere come si svolgerà la cerimonia di premiazione viste e considerate le norme vigenti. David di Donantello, cerimonia di premiazione su Rai1 con Carlo Conti: come si svolgerà? Come si svolgerà la ... Leggi su lanostratv David di Donatello 2020 : quando andranno in onda - conduce Carlo Conti

L'emergenza Covid-19 non ferma la sessantacinquesima edizione dei David di Donatello: la cerimonia di assegnazione del riconoscimento dell'Accademia del Cinema Italiano è fissata per l'8 maggio a Roma

