Billie Eilish si arrende agli haters | “Non posso vincere”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 aprile 2020), che ha da qualche mese compiuto 18 anni, non sta vivendo un periodo facile. Naturalmente, non stiamo parlando della sua più che soddisfacente carriera musicale, ma del suo rapporto con gli, i quali continuano ad attaccarla senza pietà. Gestire continui insulti, offese ed accuse non deve essere affatto facile per una ragazza così giovane come la nostra. Se nei suoi videoclip la vediamo spesso in atteggiamenti lugubri, dark e inquietanti, la 18enne nasconde, in realtà, un animo fragile e sensibile.alle prese con gliNonostante gli attacchi feroci,non ha mai dato adito alle opinioni da parte degli altri. La giovane cantante ha dichiarato di essere molto diversa dalle altre donne, forse perchéè un animo anticonformista che non ama seguire la moda e le regole. La ragazza non si ...