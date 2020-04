Bianca Guaccero e Jonathan su Alessia Marcuzzi: “Non doveva pubblicarlo” (Di venerdì 17 aprile 2020) Detto Fatto, Bianca Guaccero e Jonathan sulla polemica su Alessia Marcuzzi: “Non doveva pubblicarlo” In questi giorni Alessia Marcuzzi è finita nella bufera per una sua foto postata su instagram. Nello specifico la conduttrice, durante le festività pasquali, ha pubblicato la tavola apparecchiata per sette persone, facendo intendere che erano presenti altre persone e per questo motivo è stata aspramente criticata. Tali critiche hanno spinto la Marcuzzi ha spiegare che i suoi genitori, erano nella sua abitazione perché abitano di fronte. Oggi 17 aprile a Pronto Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan hanno commentato la polemica. Lo stilista ha affermato: “Esistono le regole ed il buon senso, Alessia era liberissima di invitare i suoi genitori e fargli vedere i nipoti però non doveva pubblicarlo” Bianca Guaccero e Jonathan ... Leggi su lanostratv Detto Fatto : Bianca Guaccero lancia un messaggio ai telespettatori

Bianca Guaccero confessa : indosso una parrucca

