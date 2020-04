Balneari, in Campania niente plexiglass in spiaggia (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano le dichiarazioni di Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale SIB (il sindacato degli operatori Balneari) Confcommercio dopo l’incontro di ieri con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Nessun gestore di stabilimenti Balneari ha preso nemmeno lontanamente in considerazione l’ipotesi del plexiglas in spiaggia – spiega all’Ansa Trinchillo -. L’apertura degli stabilimenti Balneari non è prioritaria rispetto alla salute ma era opportuno dare dei riferimenti, per questo ieri abbiamo avuto modo di confrontarci con il governatore Vincenzo De Luca. Dal 4 maggio potremmo iniziare ad allestire i nostri lidi ma questo non vuol dire che potremmo aprire”. L'articolo Balneari, in Campania niente plexiglass in spiaggia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano le dichiarazioni di Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale SIB (il sindacato degli operatori) Confcommercio dopo l’incontro di ieri con il governatore dellaVincenzo De Luca. “Nessun gestore di stabilimentiha preso nemmeno lontanamente in considerazione l’ipotesi del plexiglas in– spiega all’Ansa Trinchillo -. L’apertura degli stabilimentinon è prioritaria rispetto alla salute ma era opportuno dare dei riferimenti, per questo ieri abbiamo avuto modo di confrontarci con il governatore Vincenzo De Luca. Dal 4 maggio potremmo iniziare ad allestire i nostri lidi ma questo non vuol dire che potremmo aprire”. L'articolo, ininproviene da Anteprima24.it.

