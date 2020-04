Victoria Cabello: "Mi credevano pazza ma avevo la malattia di Lyme" - (Di giovedì 16 aprile 2020) Luana Rosato Victoria Cabello torna a parlare della malattia di Lyme e spiega: "Se fossi stata un uomo non mi avrebbero dato della pazza" Per un lungo periodo Victoria Cabello è stata assente dal piccolo schermo a causa della malattia di Lyme, diagnosticatale dopo numerose visite durante le quali i medici l’avevano liquidata sostenendo che il suo fosse un problema psicologico. Solo quando una equipe medica del reparto infettivi dell’ospedale Sacco di Milano ha capito quale fosse il vero problema della Cabello, ha potuto dimostrare di non essere pazza. “Grazie a tutti loro io mi sono curata: non riuscivo più a parlare, ad articolare la parole – ha ricordato in un’intervista per Mezz’ora con il Corriere - . Uscivo di casa e non ricordavo se avevo spento gas, chiuso la porta... dovevo scrivermi tutto ero veramente ... Leggi su ilgiornale La seconda quarantena di Victoria Cabello : “Gravemente malata ma pensavano fossi depressa”

Coronavirus - l'intrattenimento si sposta dalla tv ai social : Fiorello - Fedez - Victoria Cabello in diretta Instagram dalla quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) Luana Rosatotorna a parlare delladie spiega: "Se fossi stata un uomo non mi avrebbero dato della" Per un lungo periodoè stata assente dal piccolo schermo a causa delladi, diagnosticatale dopo numerose visite durante le quali i medici l’avevano liquidata sostenendo che il suo fosse un problema psicologico. Solo quando una equipe medica del reparto infettivi dell’ospedale Sacco di Milano ha capito quale fosse il vero problema della, ha potuto dimostrare di non essere. “Grazie a tutti loro io mi sono curata: non riuscivo più a parlare, ad articolare la parole – ha ricordato in un’intervista per Mezz’ora con il Corriere - . Uscivo di casa e non ricordavo sespento gas, chiuso la porta... dovevo scrivermi tutto ero veramente ...

zazoomnews : La seconda quarantena di Victoria Cabello: “Gravemente malata ma pensavano fossi depressa” - #seconda #quarantena… - IlMagoDiOzzac : Buongiorno ma non si può avere uno show online per far tornare sui nostri schermi la nostra unica queen aka VICTORI… - angiuoniluigi : RT @Corriere: La “seconda” quarantena Victoria: «Quando avevo la sindrome di Lyme mi credevano una pa... - profluigimarino : RT @Corriere: La “seconda” quarantena Victoria: «Quando avevo la sindrome di Lyme mi credevano una pa... - Corriere : La “seconda” quarantena Victoria: «Quando avevo la sindrome di Lyme mi credevano una pa... -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Cabello Coronavirus, la ‘seconda’ quarantena di Victoria Cabello: «Quando avevo la malattia di Lyme mi credevano... Corriere della Sera La seconda quarantena di Victoria Cabello: “Gravemente malata ma pensavano fossi depressa”

Per Victoria Cabello la quarantena non è, tristemente, un’esperienza nuova. La conduttrice ha già sperimentato sulla sua pelle l’esigenza di restare a lungo chiusa in casa. Non per salvarsi da ciò che ...

Together At Home: Taylor Swift e Sam Smith si aggiungono allo show benefico di Lady Gaga

Taylor Swift, Jennifer Lopez, Celine Dion e Sam Smith saranno tra i grandi protagonisti del Together At Home, lo show benefico organizzato da Lady Gaga. La superstella del pop sta curando lo speciale ...

Per Victoria Cabello la quarantena non è, tristemente, un’esperienza nuova. La conduttrice ha già sperimentato sulla sua pelle l’esigenza di restare a lungo chiusa in casa. Non per salvarsi da ciò che ...Taylor Swift, Jennifer Lopez, Celine Dion e Sam Smith saranno tra i grandi protagonisti del Together At Home, lo show benefico organizzato da Lady Gaga. La superstella del pop sta curando lo speciale ...