“Una donna meravigliosa”. Ida Platano gongola: il vip parla proprio di lei (Di giovedì 16 aprile 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo la quarantena insieme. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui litigavano ferocemente al trono over di Uomini e Donne. La ex dama è sempre più attiva su Instagram, dove si dedica alla sua attività di influencer oltre a condividere pensieri e momenti del suo quotidiano. Ed è anche una telespettatrice di Striscia la Notizia come mostrano le sue ultime Storie. Ha seguito la puntata in onda mercoledì sera e apprezzato molto il look dio Michelle Hunziker. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha dapprima pubblicato il video dell’inizio di puntata in cui Michelle saluta il numerosissimo pubblico a casa e successivamente ha rivelato: “Bello il suo vestito…proprio bello…”. Poi, finita Striscia, ha guardato Tu sì que vales, ha fatto sapere sempre tra Storie. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine GFVip 2020 - Adriana Volpe contro Antonio Zequila : “Una donna non è un trofeo”

“Una cosa disgustosa tutti quei peli - sembra una scimmia” : Madonna umiliata da… [FOTO]

Marcella Sposato e Miriam De Crescenzo vicine a mamma Rosa dopo C’è posta per te : “Una brava donna” (Di giovedì 16 aprile 2020) Idae Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo la quarantena insieme. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui litigavano ferocemente al trono over di Uomini e Donne. La ex dama è sempre più attiva su Instagram, dove si dedica alla sua attività di influencer oltre a condividere pensieri e momenti del suo quotidiano. Ed è anche una telespettatrice di Striscia la Notizia come mostrano le sue ultime Storie. Ha seguito la puntata in onda mercoledì sera e apprezzato molto il look dio Michelle Hunziker. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha dapprima pubblicato il video dell’inizio di puntata in cui Michelle saluta il numerosissimo pubblico a casa e successivamente ha rivelato: “Bello il suo vestito…bello…”. Poi, finita Striscia, ha guardato Tu sì que vales, ha fatto sapere sempre tra Storie. (Continua ...

fattoquotidiano : Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vive… - LCuccarini : Sono proprio una donna fortunata. Cresciuta in una televisione di “giganti”. Guardate questo articolo di giornale:… - fattoquotidiano : Palermo, “ti do con il legno visto che la scarpa non la senti”: così venivano vessati gli anziani in casa di riposo… - FabyCony3 : #Conte sul #Mes è come quella donna che: - No, il culo non te lo do'... sei pazzo? - No...ma... magari solo la punt… - girlmc28 : “MAI baciato una donna così” ?? Paul tenerello #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : “Una donna Attacco cardiaco e coronavirus: in alcuni casi colpisce il cuore Corriere della Sera