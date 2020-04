Sky e Dazn chiedono alla Lega Serie A il rinvio dei pagamenti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Sky,e Img sono pronte a chiedere il differimento del pagamento dell’ultima tranche degli accordi tv. Ladarà loro una risposta dopo il prossimo Consiglio, che affronterà anche questa questione mettendola ai voti. Queste le parole del quotidiano: “Sky,e Img (licenziatarie dei diritti tv per l’Italia e l’estero) hanno chiesto il differimento del pagamento dell’ultima tranche. Ladarà una risposta dopo aver votato durante il prossimo Consiglio”. Sky e, finora, hanno versato cinque delle sei rate dei 973 milioni di euro annuali per i diritti tv. 780 Sky e 193. La quinta rata è stata versata regolarmente lo scorso 1 marzo, prima che il campionato diA fosse bloccato. L’ultima dovrà essere versata entro l’1 maggio e vale circa ...

Di Sky, Dazn. Che i giocatori si svalutino per la sospensione dei campionati mi può anche rattristare, magari qualcuno non è più un ragazzino, ha il contratto in scadenza, ma devo essere sincera, mi ...La sospensione della Serie A di calcio e di tutte le coppe europee (Champions ed Europa League) causata dall’emergenza Coronavirus ha fatto infuriare tantissimi clienti Sky e Dazn. Soprattutto perché ...