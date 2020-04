Scontro Bellanova-Salvini sulla regolarizzazione dei clandestini Il leghista | “Chiede

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 16 aprile 2020)tra la ministrae Matteodei. ROMA – E’a distanza tra la ministrae Matteodei. In Senato la renziana ha ribadito il bisogno di mettere sotto contratto tutti gli irregolari stagionali che, secondo le ultime stime, sono circa 600mila. “Molto spesso – ha ricordato l’esponente della maggioranza citata da Repubblica – vengono sfruttati e lavorano in Italia per quella criminalità che chiamiamo caporalato, che per me significa mafia. O è lo Stato a farsi carico della vita di queste persone oppure è la criminalità organizzata“. La ministra attacca l’Ue: “La filiera alimentare deve essere una priorità europea” Nel suo intervento ha ribadito come “la filiera ...