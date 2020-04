René Caovilla | il tour virtuale tra le opere della Collezione Peggy Guggenheim

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’amore di Peggy Guggenheim per la città di Venezia iniziò nel 1949. In quell’anno la celebre mecenate decise di lasciare l’America per trasferirsi in Laguna, trovando negli ambienti di Palazzo Venier dei Leoni la sua dimora privata. Qui iniziò a dar vita alla sua collezione di arte moderna costellata da opere di artisti del calibro di René Magritte, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Vasily Kandinsky, Alexander Calder.