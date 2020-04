Quando riaprono palestre, piscine e centri fitness? Ipotesi dopo l’estate e con tante limitazioni (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Italia sta fronteggiando l’emergenza coronavirus da più di un mese, il lockdown si protrarrà fino al prossimo 3 maggio e al momento non si sa ancora quali attività potranno aprire tra un paio di settimane. Chi riuscirà ad alzare la saracinesca dopo il ponte che cade in concomitanza della Festa dei Lavoratori? Chi potrà aprire le porte ai propri clienti e tornare a lavorare regolarmente cercando di recuperare le perdite economiche avute tra marzo e aprile? Sono domande molto frequenti, sia tra i proprietari delle varie attività che tra i possibili avventori che vogliono tornare a una vita normale. Tantissimi appassionati di fitness sperano di poter tornare presto in palestra, piscina, centri vari per potersi allenare normalmente e ritrovare la forma persa in questi mesi ma sembra che bisognerà aspettare ancora un po’. ... Leggi su oasport Quando riaprono palestre e piscine? C’è il rischio di aspettare giugno. Gli scenari e le misure di sicurezza

francescocosta : Se non riaprono le scuole – e non sappiamo quando sarà possibile farlo – è difficile pensare di riaprire qualsiasi… - giovadb1608 : @seieventisei Magari quando riaprono mi metto in lista. - SardegnaG : RT @Gianfra33984664: @SardegnaG E torra!... facciamo che si riaprono i manicomi ... deppese abarrai a istesu, come si faceva quando ero rag… - Gianfra33984664 : @SardegnaG E torra!... facciamo che si riaprono i manicomi ... deppese abarrai a istesu, come si faceva quando ero ragazzino io, cumpresu? - F_Baldux : RT @francescocosta: Se non riaprono le scuole – e non sappiamo quando sarà possibile farlo – è difficile pensare di riaprire qualsiasi altr… -

Quando riapriranno palestre e piscine? Difficilmente il 4 maggio ... Il Coni stima purtroppo che l’85% delle palestre e dei centri sportivi non riuscirà più a riaprire dopo una così lunga inattività ...

Eppure, pare di poter affermare che il vero tema non è tanto "quando" ripartire: è ovvio che si deve poter riaprire il più presto "possibile", ma "come" ripartire. Il "come", si connette al "possibile ...

