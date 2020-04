Palermo | col Angelini Gdf | ‘disgustato da crudeltà in ospizio lager | neppure la mafia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020), 16 apr. (Adnkronos) – “Sono disgustato dalla crudeltà vista in questi mesi nei confronti dei poveri anziani, ospiti della casa di riposo. Maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, calci e spintoni, schiaffi. Una crudeltà che in tanti anni di indagini non ho vistoin ambienti mafiosi…”. Il colonnello Gianlucadella Guardia di Finanza diha trascorso pure i giorni di Pasqua e Pasquetta dietro un monitor per controllare quanto accadeva nella casa di riposo ‘Bell’Aurora’ di via Emerico Amari a, dove questa mattina sono state arrestate sei persone, tra cui l’amministratrice e gli operatori dell’, definito dal gip Fabio Pilato un “”. Una indagine nata per caso a gennaio per bancarotta fraudolenta. “Abbiamo attivato, tra gennaio e febbraio, ...