Lega: Zingaretti, vieni a lavorare in Consiglio (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Questa mattina abbiamo deciso di ritrovarci in Consiglio regionale per lavorare alle proposte su questa crisi economica, oltre che sanitaria. Chiediamo la ripresa immediata dei lavori in Aula per rimettere in moto la democrazia nella Regione Lazio. Sono state prese decisioni che meritano risposte e altre che dovrebbero necessariamente essere condivise anche con l’opposizione, fino ad ora messe da Zingaretti in quarantena da ogni collaborazione con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: dal caos delle mascherine pagate e ancora non arrivate, al crescente allarme nelle Rsa e Case di Riposo sul nostro territorio, fino ad arrivare alle nomine effettuate in tempi di crisi. Zingaretti e’ giunto il momento di cominciare a lavorare!”. Cosi’ il capogruppo e i consiglieri della Lega Orlando Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Daniele Giannini, ... Leggi su romadailynews Lega : Zingaretti volta spalle a balneari?

Lega : Zingaretti in tilt come sito FareLazio

Sondaggi : Ixé per carta Bianca della Berlinguer - cresce il Pd - cala la Lega - Salvini tallonato da Zingaretti (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Questa mattina abbiamo deciso di ritrovarci inregionale peralle proposte su questa crisi economica, oltre che sanitaria. Chiediamo la ripresa immediata dei lavori in Aula per rimettere in moto la democrazia nella Regione Lazio. Sono state prese decisioni che meritano risposte e altre che dovrebbero necessariamente essere condivise anche con l’opposizione, fino ad ora messe dain quarantena da ogni collaborazione con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: dal caos delle mascherine pagate e ancora non arrivate, al crescente allarme nelle Rsa e Case di Riposo sul nostro territorio, fino ad arrivare alle nomine effettuate in tempi di crisi.e’ giunto il momento di cominciare a!”. Cosi’ il capogruppo e i consiglieri dellaOrlando Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Daniele Giannini, ...

avimmaisacap : La Lega privatizza la sanità nelle regioni che governa e il cazzaro2 ha la faccia tosta…- Mes, il centrodestra si s… - BELLUCCIANGELO : @GianfrancoDura3 Ma veramente lo scontro è PD 5stelle o PD vs PD. Sarà meglio che Zingaretti ci metta una pietra so… - ValerioPagnotta : #FontanaDimettiti #COVID2019italia Se volessimo destabilizzare la Lega, saremmo in tanti anche a criticare Zaia. I… - AleCapu82 : ?? #sondaggio SCEGLIETE e RETWITTATE #16aprile #restateacasa #coronavirus #UrsulaVonDerLeyen #CoronaPandemie… - laura_corrotti : ?? ZINGARETTI VIENI A LAVORARE Riunito il gruppo Lega alla #RegioneLazio per lavorare alle proposte su questa crisi… -