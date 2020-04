Lega, Pd, M5s, Conte, Meloni: tutti litigano per coprire il disastro a cui stanno portando l’Italia (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governo è ferocemente diviso sulla questione del ricorso al Mes e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è dichiarato contrario al suo utilizzo. Sembrerebbe un conflitto molto duro e con grandi implicazioni per il futuro del paese. Da un lato gli asserviti agli euroburocrati e dall’altra i paladini del popolo italiano. Proviamo a vedere nel merito. Il Pd dice che l’utilizzo del Mes per la parte relativa alle spese sanitarie è privo di condizioni. Anche prendendo per buona questa affermazione, che cosa significa concretamente? Significa che l’Italia può avere in prestito 35 miliardi circa e che questi miliardi li dovrà restituire nei prossimi anni. Significa inoltre che la spesa di questo denaro, che verrà fatta direttamente dallo Stato italiano, andrà ad ingrandire il suo deficit e il suo debito. Dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano Sondaggi politici/ Conte al 45% - Lega-FdI stabili : 50% boccia Governo Pd-M5s

Interventi di Marco Casucci (Lega), Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra), Gabriele Bianchi, Serena Spinelli e Monica Pecori (Gruppo misto), Paolo Marcheschi (FdI), Leonardo Marras (Pd), Andrea ...

Lega, Pd, M5s, Conte, Meloni: tutti litigano per coprire il disastro a cui stanno portando l’Italia

Questo significa che Conte, 5 stelle, Salvini e Meloni hanno ragione? A questo punto occorre porsi una domanda. Ma le altre misure concordate in sede europea, dal Sure all’utilizzo dei Fondi della ...

