La task force di Colao si domanda quale ruolo abbia se la Lombardia decide da sola quando

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Non si ferma il botta e risposta tra la Regionee il Governo. Dopo che nella serata di ieri il Governo ha posto un deciso freno alle richieste di ripartenza della, ritenute fin troppo ottimistiche, interviene anche laconal comando. Considerato questo passa palla e gli sfoggi di autorità, il gruppo di esperti che lavorano per progettare la fase 2 si èto: «Ma allora noi cosa ci stiamo a fare?». LEGGI ANCHE >>> Dall’app alle vetture a numero chiuso, le idee del Governo per fare ripartire i trasporti in fase 2 Tutti i membri dellasono sorpresi per la richiesta dellaL’annuncio dellaha lasciato di stucco tutti quanti i membri dellae coloro che lavorano per programmare tempistiche e modalità della riapertura. La richiesta della ...