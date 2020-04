GiGi_Lotto : Estrazione MillionDAY del 16-04-2020 - Giochi24 : 22 24 42 50 53 #estrazione #millionday #16 #aprile #giovedi dove c'è molta luce l'ombra è più nera #10elotto… - LeoBar_Sulbiate : Estrazione MillionDay n. 107 del 2020-04-16 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - CasilinaNews : I numeri vincenti del #MillionDay di oggi. Segui l'estrazione in diretta - GiGi_Lotto : Estrazione MillionDAY del 15-04-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione MillionDAY

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Neanche ieri abbiamo eletto il 103esimo vincitore della ...Giocare al Million Day è molto semplice: bisogna centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un ...