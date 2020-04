Di Caprio: “Vuoi recitare con me? Dona, vinci e puoi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Vuoi recitare con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro? Dona, vinci e potrai farlo. A lanciare l’iniziativa, i due attori insieme in diretta dai loro account social. Con la raccolta fondi da loro promossa sul sito “Allinchallenge”, alcuni dei fortunati che parteciperanno, potranno prendere parte alla lavorazione di Killers of The Flowers Moon, il seguito di The Irishman, in lavorazione prima del lockdown. “Lo facciamo -spiega Di Caprio nel video- per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile”. “Vogliamo dare supporto, ora più che mai”, aggiunge De Niro, sottolineando che, chi Dona, avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai tre grandissimi del cinema mondiale e di partecipare alla première del film. Leggi su dilei (Di giovedì 16 aprile 2020) Vuoicon Leonardo Die Robert De Niro?e potrai farlo. A lanciare l’iniziativa, i due attori insieme in diretta dai loro account social. Con la raccolta fondi da loro promossa sul sito “Allinchallenge”, alcuni dei fortunati che parteciperanno, potranno prendere parte alla lavorazione di Killers of The Flowers Moon, il seguito di The Irishman, in lavorazione prima del lockdown. “Lo facciamo -spiega Dinel video- per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile”. “Vogliamo dare supporto, ora più che mai”, aggiunge De Niro, sottolineando che, chi, avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai tre grandissimi del cinema mondiale e di partecipare alla première del film.

