Coronavirus | Spallanzani | ricoverati 149 pazienti | 20 necessitano di supporto respiratorio

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ipositivi alall’Istitutodi Roma “sono in totale 149. Di questi, 20di“: è quanto emerge dal bollettino odierno. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni diasintomatici o paucisintomatici. Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 289“.L'articolo149, 20diMeteo Web.

I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 149.E' stato pubblicato in questi minuti il bollettino medico numero 77 dell'Istituto Spallanzani in merito al coronavirus.