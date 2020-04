Coronavirus, sorpresa mentre fa jogging: 39enne sanzionata nel Casertano (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStava facendo jogging nonostante le prescrizioni anti-Coronavirus; una 39enne è stata così sanzionata a Maddaloni, nel Casertano. Sono stati i poliziotti del locale commissariato a sorprendere la donna mentre correva in via Montella; la 39enne ovviamente non ha saputo giustificarsi, ed è stata sanzionata con 400 euro; è stata inoltre segnalata all’Asl per l’obbligo di isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni. L'articolo Coronavirus, sorpresa mentre fa jogging: 39enne sanzionata nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Flavio Briatore : “Forse anche io ho preso il Coronavirus” e l’attacco a sorpresa

Coronavirus : Umberto e Maria - festa a sorpresa in ospedale per l’anniversario

Coronavirus - festeggiano 56 anni d’amore in ospedale : la sorpresa degli infermieri (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStava facendononostante le prescrizioni anti-; unaè stata cosìa Maddaloni, nel. Sono stati i poliziotti del locale commissariato a sorprendere la donnacorreva in via Montella; laovviamente non ha saputo giustificarsi, ed è statacon 400 euro; è stata inoltre segnalata all’Asl per l’obbligo di isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni. L'articolofanelproviene da Anteprima24.it.

RobTallei : La foto del giorno - repubblica : Sorpresa per medici e infermieri: Al Bano canta 'Felicità' in strada - Corriere : Giorgio e Rosa, ricoverati in ospedale, l’abbraccio nell’incontro a “sorpresa” organizzato dai medici - 90ordnasselA : “A febbraio ho ricevuto un'altra richiesta importantissima e non ho detto nulla a #Tonali con l'intento di fargli u… - TinaAnceschi : RT @Radio1Rai: ??Il #coronavirus li aveva divisi dopo 50 anni insieme. Lui ricoverato il 17 marzo, lei qualche giorno più tardi. Il giorno… -