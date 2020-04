Coronavirus | morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - Avvenire_Nei : #Coronavirus Morto Maurizio Bertaccini, diacono e medico, padre di 10 figli - MovArtCinecitta : ?? ULTIM'ORA Morto per #coronavirus lo scrittore Luis #Sepulveda #Rainews24 - half_blade : RT @marcodifonzo: E' morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo av… -

È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione.

