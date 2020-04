Coronavirus: Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia (2) (Di giovedì 16 aprile 2020) (Adnkronos) - Nel dettaglio, ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini "abbiamo chiesto un contributo straordinario una tantum pari a 100 euro al mese per bambino, a decorrere dal 5 marzo scorso e per il perdurare di tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, da erogarsi a tutte le strutture della rete della prima infanzia dai nidi, ai servizi integrativi, ai servizi educativi domiciliari, alle sezioni primavera, alle scuole per l'infanzia parificate e accreditate. Oltre alla garanzia della detraibilità delle rette pagate dalle famiglie ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo scorso". Inoltre, ha precisato l'assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro Melania Rizzoli, "abbiamo chiesto anche l'anticipazione del riparto delle risorse del sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, in modo che l'annualità ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia

Coronavirus : Lombardia - 7 - 5 mln per credito a imprese e professionisti

