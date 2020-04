Coronavirus, lieve incremento dei nuovi contagi, ma si riduce la pressione sulle terapie intensive. Ancora 525 morti in 24 ore (Di giovedì 16 aprile 2020) Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione civile. Numeri che segnano un nuovo aumento di oltre mille persone, rispetto ai nuovi contagi di mercoledì che erano stati 2.667, e che fanno alzara nuovamente il trend dei contagi fino al 2,29%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 525, in calo rispetto alle 578 di mercoledì. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 2.936, 143 in meno rispetto a mercoledì. Un numero, ha specificato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che rappresenta un minimo mai registrato dopo il 21 marzo. Le persone ricoverate in Italia calano di 750 unità, attestandosi a 26.693, mentre sono 76.778 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Campania - contagi in lieve risalita : 80 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia : lieve aumento contagi e 578 morti. Al via test sierologici

