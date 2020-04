Coronavirus | Di Maio | “Ripartire sì | ma la priorità è la vita | torneremo alla normalità

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Dobbiamo pensare ad una fase due in cui tutti vogliamo arrivareriapertura ma deve essere una fase due intelligente, perché noi sentiamo una grande responsabilità sul lavoro delle persone ma ancor più grande è la responsabilità se pensiamodelle persone”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un’intervista a Stasera Italia su Rete 4. “Ci sono dei dati un po’ più positivi, bene- ha aggiunto – ma non dobbiamo abbassare la guardia adesso perché rischiamo di sprecare tutto il lavoro fatto ed il lavoro l’hanno fatto gli italiani”. La fase due intelligente, ha detto ancora il ministro, è quella che si affida ai consigli degli esperti e degli scienziati, tenendo presente la sicurezza dei cittadini. “normalita’ quando ...