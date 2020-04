(Di giovedì 16 aprile 2020) di Gabriella Lax –della Corte didell'efficacia del provvedimento del 25 marzo scorso che ha definito le modalità diainell'attuale fase di emergenza epidemiologica dafino all'11 maggio 2020.prolungate fino all'11 maggio, ritiro fascicoli di parte, modalità dialle cancellerieprolungate fino all'11 maggioTorna su La decisione è stata presa con provvedimento n. 727/2020/I del 14 aprile 2020 (in allegato) col quale la Suprema Corte ha disposto che l'efficacia del provvedimento del 25 marzo 2020 con cui sono state definite le modalità diaidurante la fase di emergenza sanitaria èta fino all'11 maggio., ritiro fascicoli di parte...

StudioCataldi : Coronavirus, Cassazione proroga le misure di accesso ai servizi: di Gabriella Lax – Proroga… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cassazione

Le cifre parlano chiaro: dopo il coronavirus, l'Italia sarà il Paese più colpito dalla recessione ... Qualcuno non ti paga, tu lo porti a processo, lui perde, va in appello, riperde, va in appello di ...L'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 impone l'adozione di nuovi moduli processuali che consentano di rispettare ... degli atti processuali del giudizio di cassazione, già prodotti dalle ...