Coronavirus, Burioni: «State distanti da chi non indossa la mascherina» (Di giovedì 16 aprile 2020) Roberto Burioni in un video pubblicato su ‘Medical Facts’, quello stesso portale scientifico dove è stata pubblicata ieri la proposta caldeggiata dagli esperti per la ripartenza dell’Italia, è tornato a parlare dell’importanza della mascherina. «indossarla sarà un gesto di responsabilità come vaccinarsi e far vaccinare i propri figli, per proteggere se stessi e tutti gli altri», ha spiegato il noto virologo e divulgatore scientifico. Coronavirus, Burioni: «State distanti da chi non indossa la mascherina» Nel dettaglio Burioni ha voluto chiarire perché è importante munirsi di dispositivi di protezione: «In questa prima fase caotica e gravissima dell’epidemia abbiamo imparato diverse cose. Sono tutte molto importanti, forse la più importante è che è molto ... Leggi su urbanpost Roberto Burioni - Coronavirus : “C’è una speranza”

Coronavirus - Cunial contro Burioni : "Sperimentazioni del vaccino come i nazisti"

