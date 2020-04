Casa di riposo focolaio a Napoli: anziana positiva dopo il decesso, 7 i contagiati (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Salgano a sette i contagiati della Residenza sanitaria assistenziale Villa Mercede di Serrara Fontana a Ischia. Tra loro c’è anche una donna anziana deceduta nei giorni scorsi all’ospedale Rizzoli e, successivamente, risultata positiva al tampone. La donna lo scorso 6 aprile, prima di rientrare nella struttura a seguito di un ricovero ospedaliero a Pozzuoli, era stata sottoposta al test sierologico che era risultato negativo. In mattinata sono stati visitati tutti gli ospiti e definiti percorsi dedicati ai pazienti COVID positivi e formato il personale della RSA sulla corretta gestione degli stessi. I sei pazienti, risultati positivi coronavirus a seguito dello screening effettuato dall’ASL, sono stati collocati in un’ala separata della struttura, visitati ed è stata prescritta loro la terapia da ... Leggi su anteprima24 Polizia trova 17 corpi ammassati in un capanno di una casa di riposo : morti per Coronavirus

Palermo - "ti do con il legno visto che la scarpa non la senti" : così venivano vessati gli anziani in casa di riposo. E una donna tentò il suicidio

