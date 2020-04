Bruce Campbell vorrebbe unirsi al cast del film Doctor Strange 2 (Di giovedì 16 aprile 2020) Bruce Campbell vuole unirsi al cast del sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi. Dopo l’ufficialità di Sam Raimi nel ruolo di regista di Doctor Strange 2 è giunta una simpatica dichiarazione o meglio richiesta da un amico di Raimi, Bruce Campbell. Leggete cosa ha scritto in un post apparso sul suo profilo ufficiale … L'articolo Bruce Campbell vorrebbe unirsi al cast del film Doctor Strange 2 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Bruce Campbell consiglia la casa ideale dove trascorrere la quarantena

Ash Williams contro il Coronavirus : il messaggio del mitico Bruce Campbell

Coronavirus - Bruce Campbell in versione Ash Williams : "State a casa - non fatemi tornare in azione" (Di giovedì 16 aprile 2020)vuolealdel sequel didiretto da Sam Raimi. Dopo l’ufficialità di Sam Raimi nel ruolo di regista di2 è giunta una simpatica dichiarazione o meglio richiesta da un amico di Raimi,. Leggete cosa ha scritto in un post apparso sul suo profilo ufficiale … L'articoloaldel2 proviene da www.meteoweek.com.

channelFe : che ruolo avrà Bruce Campbell nel nuovo Dr. Strange di Raimi? Via al televoto - badtasteit : Doctor Strange 2: #BruceCampbell si propone a #SamRaimi come villain della pellicola - cinespression : New post: Bruce Campbell ha scherzato su Twitter circa l’interpretare un cattivo in Doctor Strange 2… - Asgard_Hydra : Doctor Strange 2: Bruce Campbell vuole un cameo nel film di Sam Raimi - wiggen_x : @TerrorActo Solo espero un cameo de Bruce Campbell -