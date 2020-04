Britney Spears e la dedica all’ex Justin Timberlake che fa sognare i nostalgici (Di giovedì 16 aprile 2020) La dedica ha fatto capolino online, improvvisa e inaspettata. «Questa è la mia versione di Snapchat, di Tik Tok o di qualsiasi altra cosa bella voi stiate facendo in questi giorni», ha scritto Britney Spears, pubblicando su Instagram un video di sé intenta a ballare Filthy. «Come vedete, amici, non sto davvero ballando, mi annoio», ha compulsato ancora, prima di aggiungere il post scriptum che ogni individuo anni Novanta, di quelli cresciuti a colori sgargianti e Disney Club, ha sognato di leggere una volta ancora. «So che la nostra, vent’anni fa, è stata una delle separazioni più roboanti di sempre, ma quest’uomo è un genio. Grande canzone JT». Dove «J» sta per Justin e la «T» è quella di Timberlake. Leggi su vanityfair Britney Spears ricorda l’ex Justin Timberlake su Instagram (..e arriva il commento dell’attuale fidanzato)

Britney Spears contro gli haters : cita la collega Beyoncé (Di giovedì 16 aprile 2020) La dedica ha fatto capolino online, improvvisa e inaspettata. «Questa è la mia versione di Snapchat, di Tik Tok o di qualsiasi altra cosa bella voi stiate facendo in questi giorni», ha scritto Britney Spears, pubblicando su Instagram un video di sé intenta a ballare Filthy. «Come vedete, amici, non sto davvero ballando, mi annoio», ha compulsato ancora, prima di aggiungere il post scriptum che ogni individuo anni Novanta, di quelli cresciuti a colori sgargianti e Disney Club, ha sognato di leggere una volta ancora. «So che la nostra, vent’anni fa, è stata una delle separazioni più roboanti di sempre, ma quest’uomo è un genio. Grande canzone JT». Dove «J» sta per Justin e la «T» è quella di Timberlake.

Britney Spears e Justin Timberlake hanno interagito sui social e i fan sono impazziti. Tutto è iniziato quando la Principessa del Pop ha postato su Instagram un video nel quale balla al ritmo di ...

