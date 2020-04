BPER, Banca di Sassari cambia nome in Bibanca (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Questa mattina si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Sassari che ha approvato il Bilancio 2019 e ha deciso di attribuire l’intero utile, pari a 9,1 milioni di euro, al rafforzamento del patrimonio. Contestualmente si è tenuta anche l’Assemblea Straordinaria che ha deliberato la modifica dell’art.1 dello Statuto, ovvero la denominazione sociale dell’Istituto, che d’ora in poi si chiamerà BiBanca. “La scelta di compiere il passaggio al nuovo nome – osserva il Direttore Generale Diego Rossi – contemporaneamente a una fase di profonda trasformazione della vita e del lavoro, non priva di preoccupazioni per il futuro, ci porta ad enfatizzare il valore positivo di questa ‘nascita’ come segno di speranza non retorica, perché legata all’impegno concreto a ... Leggi su quifinanza Sospensione del mutuo Banca BPER per emergenza Coronavirus

(Teleborsa) – Questa mattina si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Sassari che ha approvato il Bilancio 2019 e ha deciso di attribuire l'intero utile, pari a 9,1 milioni di euro, al rafforzamento del patrimonio. Contestualmente si è tenuta anche l'Assemblea Straordinaria che ha deliberato la modifica dell'art.1 dello Statuto, ovvero la denominazione sociale dell'Istituto, che d'ora in poi si chiamerà BiBanca. "La scelta di compiere il passaggio al nuovo nome – osserva il Direttore Generale Diego Rossi – contemporaneamente a una fase di profonda trasformazione della vita e del lavoro, non priva di preoccupazioni per il futuro, ci porta ad enfatizzare il valore positivo di questa 'nascita' come segno di speranza non retorica, perché legata all'impegno concreto a ...

