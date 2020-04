USA | scorte petrolio settimanali in aumento oltre attese

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Continuano a salire ledi greggio in USA e più delle. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato un exploit degli stocks di greggio: negli ultimi sette giorni al 10 aprile 2020, lesono salite di circa 19,2 milioni a 503,6 MBG contro gli 11,6 milioni stimati dal consensus. Gli stock di distillati hanno registrato invece undi 6,3 milioni a 129 MBG, controper undi 1,4 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato undi 4,9 milioni a quota 262,2 MBG (era atteso +6,3 milioni). Le riserve strategiche direstano ferme a 635 MBG. Prosegue intanto in calo il prezzo del greggio protagonista di un nuovo affondo su minimi pluriennali. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 19,77 dollari al barile, in ribasso dell’1,49%, mentre il Brent ...