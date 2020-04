Terremoto oggi Avellino M 3 3 Ingv ultime scosse | paura in Irpinia ma nessun danno

zazoomblog : Terremoto oggi Avellino: sisma alle 7.35 ecco la magnitudo - #Terremoto #Avellino: #sisma #magnitudo - wam_the : Terremoto in Irpinia, scossa a Nusco di magnitudo 3.3 - occhio_notizie : Avvertita una scossa di #terremoto tra le province di #Avellino e #Salerno - italiaserait : Terremoto oggi Avellino: sisma alle 7.35, ecco la magnitudo - zazoomnews : Terremoto oggi in Italia 15 aprile 2020: tutte le ultime scosse Tempo reale - #Terremoto #Italia #aprile #2020: -

Una scossa di terremoto di moderata entità si è verificata oggi in Italia. I professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto più semplicemente come Ingv, hanno segnalato un ...Avellino, 15 aprile 2020 - La terra ha tremato in Irpinia questa mattina verso le 7,35. Un terremoto valutato di magnitudo 3.3 è stato registrato nel territorio di Nusco, nell'Avellinese dalla sala ...