Salgono i contagi, 567 morti in 24 ore. Il bollettino del 15 aprile: virus, nessuna tregua (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aumentano i contagiati da coronavirus in Italia. Gli infetti complessivi sono 165.155. Nelle ultime 24 ore, spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella tradizionale conferenza stampa delle 18, l'incremento è di 1.127 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 675 unità. Sono 38.092 invece le persone guarite, con un aumento di 962 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 21.645, 567 in più nell'ultima giornata. Buone notizie dagli ospedali: i ricoverati con sintomi sono ora 27.643, quelli in terapia intensiva 3.079 (-107 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 74.696 persone. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri). Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Numeri positivi in Italia : calano contagi e ricoverati - salgono i guariti

Coronavirus - 224 le vittime in Abruzzo - i contagi salgono a 2213

Pozzuoli - ospedale ‘La Schiana’ : salgono a 25 i contagiati. Blocco ricoveri e tamponi per tutti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aumentano iati da coronain Italia. Gli infetti complessivi sono 165.155. Nelle ultime 24 ore, spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella tradizionale conferenza stampa delle 18, l'incremento è di 1.127 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 675 unità. Sono 38.092 invece le persone guarite, con un aumento di 962 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 21.645, 567 in più nell'ultima giornata. Buone notizie dagli ospedali: i ricoverati con sintomi sono ora 27.643, quelli in terapia intensiva 3.079 (-107 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 74.696 persone. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri).

RaiNews : Durante il vertice dell'Unione economica euroasiatica Vladimir #Putin fatica ad avviare il discorso. A fine marzo,… - giovanniproto67 : Coronavirus Puglia, trend stabile per i contagi: 66 casi. 10 i morti. Resta la criticità dei focolai nelle Rsa. Tut… - Noovyis : (Salgono i contagi, 567 morti in 24 ore. Il bollettino del 15 aprile: virus, nessuna tregua) Playhitmusic - - maximocasale : ???????I casi in Italia salgono a 105418, 21645 i morti e 38092 i guariti. Oggi ci sono stati 1127 nuovi contagi. ????… - FabioTanzilli : CORONAVIRUS, SALGONO I CONTAGI A RIVOLI, COLLEGNO E GRUGLIASCO: TUTTI I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono contagi Salgono contagi in Russia. Esperto: "Mosca a rischio". Putin tossisce in videoconferenza: "Sta bene" Rai News Coronavirus Messina, muore una 95enne. La 21esima della casa di riposo Come d’Incanto

Salgono a 36 le vittime da coronavirus in provincia di Messina. Si aggiunge una 95enne, che era ricoverata al Policlinico, già affetta da altre patologie, proveniente dalla casa di riposo “Come ...

Coronavirus: tornano a salire i malati, +1.127, calano le vittime

I positivi sono 62.153, 827 più di ieri, su 6828 tamponi effettuati. I decessi di ieri sono stati 235, facendo salire i morti lombardi di Covid a 11.377. I ricoverati sono 12.043, 34 meno di ieri, i ...

Salgono a 36 le vittime da coronavirus in provincia di Messina. Si aggiunge una 95enne, che era ricoverata al Policlinico, già affetta da altre patologie, proveniente dalla casa di riposo “Come ...I positivi sono 62.153, 827 più di ieri, su 6828 tamponi effettuati. I decessi di ieri sono stati 235, facendo salire i morti lombardi di Covid a 11.377. I ricoverati sono 12.043, 34 meno di ieri, i ...