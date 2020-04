Paola Minaccioni ospite di #VFQuarantineStories

ANDREA_GAGNONI : @minaccioni @edoardoleo @serrafine @simonecolombari Buon pomeriggio Paola ci sarò, con l'occasione ti Auguro una serena Pasqua. - FillConte : RT @minaccioni: Il 19 Aprile alle 21 , diamo vita ad un evento di solidarietà unico nel suo genere, artisti uniti in diretta e sostegno per… - SichelFabrizio : RT @minaccioni: Il 19 Aprile alle 21 , diamo vita ad un evento di solidarietà unico nel suo genere, artisti uniti in diretta e sostegno per… - Teclenza : RT @minaccioni: Il 19 Aprile alle 21 , diamo vita ad un evento di solidarietà unico nel suo genere, artisti uniti in diretta e sostegno per… - minaccioni : Il 19 Aprile alle 21 , diamo vita ad un evento di solidarietà unico nel suo genere, artisti uniti in diretta e sost… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Minaccioni #IoRestoACasa a vedere… I consigli di Paola Minaccioni Best Movie Amici per il Centrafrica: un evento contro il COVID-19 - Vogue.it

La serata-evento del 19 aprile, voluta da Paola Minaccioni, vedrà protagonisti alcuni dei suoi amici e colleghi riuniti per l’occasione, artisti del calibro di Anna Foglietta, Paola Cortellesi, Sarah ...

Il mondo del teatro chiede una maggiore diffusione mediatica. L’appello alla Rai

Isabella Ferrari, Luca De Fusco, Renato De Maria, Emanuela Fanelli, Massimiliano Fuksas, Doriana Fuksas, Edoardo Leo, Ferzan Ozpetek, Roberto Sessa, Stefano Fresi, Vanessa Scalera, Silvia Salvatori, ...

La serata-evento del 19 aprile, voluta da Paola Minaccioni, vedrà protagonisti alcuni dei suoi amici e colleghi riuniti per l’occasione, artisti del calibro di Anna Foglietta, Paola Cortellesi, Sarah ...Isabella Ferrari, Luca De Fusco, Renato De Maria, Emanuela Fanelli, Massimiliano Fuksas, Doriana Fuksas, Edoardo Leo, Ferzan Ozpetek, Roberto Sessa, Stefano Fresi, Vanessa Scalera, Silvia Salvatori, ...