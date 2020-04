Paola Di Benedetto parla del rapporto con Federico Rossi | ”Sarà dura stare ancora lontani”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Diè tornata da pochi giorni a casa e sta cercando di ritrovare il proprio equilibrio. Il mondo che aveva lasciato è stato completamente stravolto dal Covid-19. Ora la vincitrice del Grande Fratello Vip sta cercando di rimodulare la sua vita e le sue abitudini alla situazione attuale. L’esperienza nel reality di Canale 5 si è conclusa ormai da qualche giorno ma di lei si continua are su giornali e social. La bellissima ex madre natura ha rilasciato una bella intervista al settimanale Chi.Dihato della sua inaspettata vittoria nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ha affrontato il tema del coronavirus, che ha definito shoccante. Non poteva mancare una domanda sul suo fidanzato, chenon è riuscito ad incontrare. Ila distanza trae ...