Maurizio Costanzo sulle polemiche su Barbara d’Urso: “Santa pace” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Barbara d’Urso e le polemiche su Pomeriggio 5, Maurizio Costanzo dichiara: “Santa pace” Lunedì scorso c’è stato un servizio a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso che ha indignato tutti. In quella occasione è stato mandato in onda una sorta di inseguimento della guardia di finanza sull’elicottero a un passante che passeggiava con il suo cane. E dopo tanto parlare di tutta questa faccenda, anche Maurizio Costanzo ha detto la sua. Cosa ha detto? Su tutta questa bufera scoppiata su Barbara d’Urso, il marito di Maria De Filippi, ospite nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha asserito senza tanti giri di parole quanto segue: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh Santa pace…” Successivamente gli speaker della trasmissione hanno fatto ... Leggi su lanostratv In 25 anni io e Maria non l’abbiamo mai fatto… : Maurizio Costanzo rompe il silenzio

Maurizio Costanzo rompe il silenzio su Beautiful : “Può aiutarci”

Matano e Cuccarini coppia vincente : Maurizio Costanzo svela un retroscena (Di mercoledì 15 aprile 2020)d’Urso e lesu Pomeriggio 5,dichiara: “Santa pace” Lunedì scorso c’è stato un servizio a Pomeriggio Cinque did’Urso che ha indignato tutti. In quella occasione è stato mandato in onda una sorta di inseguimento della guardia di finanza sull’elicottero a un passante che passeggiava con il suo cane. E dopo tanto parlare di tutta questa faccenda, ancheha detto la sua. Cosa ha detto? Su tutta questa bufera scoppiata sud’Urso, il marito di Maria De Filippi, ospite nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha asserito senza tanti giri di parole quanto segue: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh Santa pace…” Successivamente gli speaker della trasmissione hanno fatto ...

FortunatoZeta : @tw_fyvry L’abbiamo visto (oltre la notte) per il Costanzo Show - 20 anni trasmesso in seconda serata per gli 80 anni di Maurizio - Marisa10778178 : Sto rileggendo Maurizio Costanzo Shock di Riccardo Bocca e mi vengono i brividi. Se il nostro paese era così quando… - giomo2 : RT @1giornodapecora: Un altro ospite ci raggiunge a #ugdp @Radio1Rai: il mitico Maurizio @Costanzo! - GalantoMassimo : Maurizio #Costanzo: 'Una giornalista di #pomeriggio5 è salita sull'elicottero della Guardia di finanza? Oh, santa p… - GalantoMassimo : Maurizio Costanzo sugli autori della bufala della sua positività al coronavirus: 'Non sanno che cazzo dire, sono dei coglionazzi'. #ugdp -