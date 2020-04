Matthijs de Ligt a lezione d’italiano, sfida la fidanzata sui social (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il difensore bianconero e la fidanzata AnneKee si sono sfidati su Instagram, dove hanno postato un video, di oltre due minuti. I due giovani olandesi si sono sfidati in un'avvincente gara di pronunce, e se la sono cavata tutto sommato molto bene in italiano, considerato anche che hanno scelto parole complicate. Leggi su fanpage Suocero de Ligt assicura : «Matthijs potrebbe restare alla Juve per 10 anni» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il difensore bianconero e laAnneKee si sonoti su Instagram, dove hanno postato un video, di oltre due minuti. I due giovani olandesi si sonoti in un'avvincente gara di pronunce, e se la sono cavata tutto sommato molto bene in italiano, considerato anche che hanno scelto parole complicate.

vane___96 : RT @marikaamen: Un Matthijs de Ligt che dice wingardium leviòsa nella vostra tl per migliorarvi la giornata ?? - Roby_CurvaSud : RT @marikaamen: Un Matthijs de Ligt che dice wingardium leviòsa nella vostra tl per migliorarvi la giornata ?? - lovstinyoureyes : RT @marikaamen: Un Matthijs de Ligt che dice wingardium leviòsa nella vostra tl per migliorarvi la giornata ?? - _lasilviaaa : RT @marikaamen: Un Matthijs de Ligt che dice wingardium leviòsa nella vostra tl per migliorarvi la giornata ?? - _lasilviaaa : Matthijs De Ligt e Annakee Molenaar che cercano di parlare italiano nel video su Instagram, tra le cose più belle dell’intera quarantena. -

Ultime Notizie dalla rete : Matthijs Ligt Juventus, De Ligt canta "Hey Jude" dei Beatles al balcone. VIDEO Sky Sport Matthijs de Ligt a lezione di italiano con la fidanzata

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt in questi giorni si sta divertendo sui social e dopo aver mostrato di conoscere bene ‘Hey Jude' dei Beatles oggi ha postato su Instagram un video in cui ...

VIDEO - Gara di italiano tra De Ligt e la sua Annekee Molenaar

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha intrapreso una vera e propria gara a colpi "di italiano" con la compagna Annekee Molenar. Il centrale olandese ha dimostrato una discreta dimistichezza ...

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt in questi giorni si sta divertendo sui social e dopo aver mostrato di conoscere bene ‘Hey Jude' dei Beatles oggi ha postato su Instagram un video in cui ...Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha intrapreso una vera e propria gara a colpi "di italiano" con la compagna Annekee Molenar. Il centrale olandese ha dimostrato una discreta dimistichezza ...