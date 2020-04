In Germania scuole aperte da maggio, Merkel: “Successo fragile, dobbiamo convivere col Covid-19” (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Germania si riaprirà dopo il lockdown, a cominciare dalle scuole, ma con molta gradualità. Si inizia da lunedì prossimo con la riapertura dei negozi con una metratura fino a 800 metri quadri, il 4 maggio toccherà alle scuole con precedenza agli alunni che devono fare gli esami. "Il nostro è un successo temporaneo e fragile", ha avvertito Angela Merkel. Leggi su fanpage La Germania riaprirà gradualmente negozi e scuole

