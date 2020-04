GF Vip 2020 | Licia Nunez | ‘Una parte di me non c’è più | è rimasta lì in quel mese del

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è l’attrice conosciuta per molti ruoli da cattiva nelle fiction televisive (da Vivere a Le tre rose di Eva) che hacipato all’edizione appena terminata del Grande Fratello Vip. Laha fatto molto parlare di se all’interno della casa raccontando la storia con l’ex Imma Battaglia (oggi sposata con Eva Grimaldi) e della sua attuale compagna Barbara Eboli, conosciuta nel 2017, che in un primo momento non ha reagito benissimo nel rivederee Imma insieme nella casa per un confronto. Poi però è tutto rientrato e le due ora progettano il loro futuro insieme “È stata la prima persona a dirmi che era disposta a nuotare nel mio dolore” ha raccontatoin una lunga intervista a Vanity Fair. Il dolore di cui parla non era ricondotto solo alla fine della sua lunga storia con Imma Battaglia, ma anche ...