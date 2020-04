Fortnite: Epic Games prolunga la Stagione 2 fino al 4 Giugno 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fortnite Capitolo 2 ha portato una ventata di aria fresca nel Battle Royale di Epic Games, al punto che la Stagione 1 ha intrattenuto i videogiocatori più del dovuto, a quanto pare la storia è destinata a ripetersi anche con la Stagione 2. Inizialmente la sua conclusione era stata fissata per il 30 Aprile 2020 e successivamente per il 15 Maggio, ora la nuova data per l’inizio della Stagione 3 è il 4 Giugno. Come completare le Sfide della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 Epic Games prolunga la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 Epic Games comunica la nuova data per la fine della Stagione 2 con il seguente annuncio: Ciao a tutti,Abbiamo deciso di prolungare Capitolo 2 – Stagione 2 di Fortnite oltre la scadenza originale del 30 aprile. Il piano è ora di lanciare Capitolo 2 – Stagione 3 il 4 Giugno.fino ad allora, è ... Leggi su gamerbrain Fortnite : Epic Games cambia la Sfida di Maya per lo sblocco degli Stivali

