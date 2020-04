Errori nel prelievo dei tamponi nella Rsa Villa Torano Il commissario | “Dai falsati

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus,neiA seguito del ricovero di un ospite della Rsa, in provincia di Cosenza, nelle scorse ore sono stati effettuati 105per Coronavirus sul personale della struttura e sugli ospiti. Dai primi dati emersi dalle analisi del laboratorio di Catanzaro sono risultati positivi 39 pazienti e 28 operatori sanitari, per un totale di 67 soggetti: tutti asintomatici. Circostanza che ha insospettito ilstraordinario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli. ”È tutto da rifare, stiamo effettuando nuovamente i 105” ha spiegato Zuccatelli all’Adnkronos. ”Nell’ambito dei prelievi, il dipendente della Rsa incaricato ha effettuato icon gli stessi guanti, senza cambiarli ad ognicome invece prevede il protocollo. Il risultato dei 67 positivi è da prendere con ...

diegomorett1 : RT @Salspitaleri: Senza generalizzazioni e salvo errori. Dati: nei comuni sotto indicati nel primo trimestre 2019 sono stati 14; nel primo… - utini19 : @marcogirgi @NemoMCMLXV @Marcellina82 @PaolaTavernaM5S @FroioPietro Quanto sei pirla , di un intero discorso ha vis… - Santoro__Mg : RT @Salspitaleri: Senza generalizzazioni e salvo errori. Dati: nei comuni sotto indicati nel primo trimestre 2019 sono stati 14; nel primo… - Salspitaleri : Senza generalizzazioni e salvo errori. Dati: nei comuni sotto indicati nel primo trimestre 2019 sono stati 14; nel… - trader_imbrutti : Trump ha bloccato i fondi all'OMS per i troppi errori, nel mondo è un susseguirsi di critiche......e noi gli abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Errori nel

la Repubblica

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Conte ha deciso di non accettare il voto parlamentare mentre sarebbe stato un fatto di chiarezza votare su queste questioni in Parlamento e avrebbe rafforzato il ruolo ...Coronavirus, in Europa sono oltre 1 milione i contagi di Covid19, secondo un conteggio dell'Afp. Si tratta della metà dei casi registrati in tutto il mondo che proprio oggi hanno ...