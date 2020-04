Doc – Nelle Tue Mani giovedì 16 aprile la fiction con Luca Argentero si ferma ma solo

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Doc –Tuegiovedì 16le ultime due puntate (per ora) su Rai 1 e in streaming su RaiPlay – Le Anticipazioni I fan didovranno mettersi l’anima in pace: Doc va in pausa dopo 8 puntate e 4 settimane di messa in onda causa Coronavirus. La prima stagione della serie non era infatti ancora completa quando la produzione è stata bloccata dalla pandemia ma Raie Lux non si sono scoraggiati decidendo di mandare in onda un primo ciclo di episodi. E hanno fatto decisamente bene visti gli 8 milioni fatti registrare dalla. Giovedì 16su Rai 1 e in streaming su Rai Play arrivano così le ultime due puntate, per ora della serie ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni raccontata nei libri “Meno dodici” e “Pronto Soccorso”, Mondadori e affronta la malattia come ...