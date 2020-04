Diavoli, la seconda stagione partirà dal Coronavirus: "E' una serie mai vista prima" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una banca di investimenti leader nel mondo, trader pronti a far fallire Paesi per il massimo profitto, accordi finanziari che piegano politiche nazionali e indirizzano quelle delle banche centrali, sullo sfondo le principali crisi del decennio 2001-2011 e in primo piano il duello psicologico di due uomini che si muovono tra ambizione, potere e bisogno di primeggiare: sono questi gli ingredienti di Diavoli - Devils, serie in 10 puntate prodotta da Sky e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, in onda da venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Now TV.Diavoli, la seconda stagione partirà dal Coronavirus: "E' una serie mai vista prima" pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 14:05. Leggi su blogo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una banca di investimenti leader nel mondo, trader pronti a far fallire Paesi per il massimo profitto, accordi finanziari che piegano politiche nazionali e indirizzano quelle delle banche centrali, sullo sfondo le principali crisi del decennio 2001-2011 e in primo piano il duello psicologico di due uomini che si muovono tra ambizione, potere e bisogno di primeggiare: sono questi gli ingredienti di- Devils,in 10 puntate prodotta da Sky e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, in onda da venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Now TV., la; dal: "E' unamaiprima" pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 14:05.

cinemaniaco_fb : ?????????????? Diavoli: Su Sky ci sarà anche una stagione 2 - SerieTvserie : Diavoli, la seconda stagione partirà dal Coronavirus: 'E' una serie mai vista prima' - fisco24_info : Dempsey e Borghi 'Diavoli' finanziari su Sky: 'In un mondo insostenibile' : In onda da venerdì la serie evento. Sc… - MaddalenaDicec1 : La cosa bella è che nonostante sia quasi alla fine della seconda puntata, non ho ancora inquadrato Dominik. Non so… - SkyAtlanticIT : @RobertoAtzori La seconda stagione arriverà prossimamente ?? Da venerdì 17 aprile ti consigliamo di seguire #Diavoli… -