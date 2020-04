Coronavirus, una app ci dirà se entreremo in contatto con persone malate. Garantito l’anonimato: ecco come funzionerà quella di Apple e Google (Di mercoledì 15 aprile 2020) In tutti i Paesi si stanno studiando soluzioni valide per cercare di contenere l’emergenza sanitaria di queste ultime settimane. Uno degli aspetti fondamentali è quello di ricostruire gli spostamenti delle persone positive ma il sistema non è certo efficace al cento per cento e, soprattutto, non riesce a individuare gli incontri “casuali” al bar o in metropolitana. Apple e Google stanno lavorando alacremente a un sistema più efficace. Come funziona? Facciamo un esempio di due individui A e B che si incontrano al bar, fanno una breve chiacchierata e si salutano. Nel frattempo in completo anonimato i cellulari dei due soggetti si scambiano tramite il protocollo Bluetooth Low Energy (il nuovo protocollo Bluetooth presente ormai su tutti gli smartphone, che mantiene un intervallo di comunicazione tra due oggetti con un consumo energetico ridotto ... Leggi su oasport Coronavirus - in Campania la "fase 2" può partire tra una settimana : prima lidi - cantieri e cibo d'asporto

Coronavirus - 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle squadre di calcio

Una Yalta per il coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) In tutti i Paesi si stanno studiando soluzioni valide per cercare di contenere l’emergenza sanitaria di queste ultime settimane. Uno degli aspetti fondamentali è quello di ricostruire gli spostamenti dellepositive ma il sistema non è certo efficace al cento per cento e, soprattutto, non riesce a individuare gli incontri “casuali” al bar o in metropolitana. Apple e Google stanno lavorando alacremente a un sistema più efficace. Come funziona? Facciamo un esempio di due individui A e B che si incontrano al bar, fanno una breve chiacchierata e si salutano. Nel frattempo in completo anonimato i cellulari dei due soggetti si scambiano tramite il protocollo Bluetooth Low Energy (il nuovo protocollo Bluetooth presente ormai su tutti gli smartphone, che mantiene un intervallo di comunicazione tra due oggetti con un consumo energetico ridotto ...

katsuyatakasu : ??????? Coronavirus: speranze dalla scoperta di Sandro Giannini – Buongiorno News - reportrai3 : Un position paper della Società italiana di medicina ambientale ipotizza che il pm10 abbia aiutato la diffusione de… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Come gli sversamenti di liquame dagli allevamenti provocano particolato a… - Giusepp66890796 : RT @ElioLannutti: #Coronavirus, Crimi: Mes è fregatura, non lo voteremo Milano, 15 apr. (LaPresse)- “L’Italia non è la Spagna. Se altri Pae… - giornalettismo : Una frase del genere è senz'altro frutto di un problema di comunicazione. Come si fa a dire di essere contenti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus: una vittima, 7 nuovi positivi e 10 guariti Il Gazzettino COVID-19, le misure adottate da Juventus

Pertanto, preso atto dei DPCM e degli altri provvedimenti straordinari ancora in vigore per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, la Società ha adottato una serie ...

Paul McCartney: «Mangiare pipistrelli? È una roba medievale»

Paul McCartney ha chiesto che la Cina regolamenti una volta per tutte i suoi “wet market”, i mercati alimentari messi sotto accusa in tutto il mondo: uno dei primi casi di coronavirus è stato ...

Pertanto, preso atto dei DPCM e degli altri provvedimenti straordinari ancora in vigore per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, la Società ha adottato una serie ...Paul McCartney ha chiesto che la Cina regolamenti una volta per tutte i suoi “wet market”, i mercati alimentari messi sotto accusa in tutto il mondo: uno dei primi casi di coronavirus è stato ...