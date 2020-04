Coronavirus, il settore turistico è ad un passo dal collasso (Di giovedì 16 aprile 2020) Prenotazioni cancellate, o del tutto mai arrivate: Federbalneari, l’associazione di categoria del turismo costiero, spera in un intervento del Governo. Ma la prospettiva è pessima. Moltissime cancellazioni o mancate prenotazioni in tutte le località con un inevitabile collasso della filiera della “vacanza del mare”: la prospettiva per chi lavora nel settore del turismo è pessima. … L'articolo Coronavirus, il settore turistico è ad un passo dal collasso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Libero Rillo (Consorzio Sannio) : Fatturato del vino crollato - il settore è al collasso

Terzo Settore - le 8 proposte anti coronavirus al ministero del Lavoro

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. McKinsey : “Imperativo del settore pubblico è creare meccanismo di governo localizzato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Prenotazioni cancellate, o del tutto mai arrivate: Federbalneari, l’associazione di categoria del turismo costiero, spera in un intervento del Governo. Ma la prospettiva è pessima. Moltissime cancellazioni o mancate prenotazioni in tutte le località con un inevitabiledella filiera della “vacanza del mare”: la prospettiva per chi lavora neldel turismo è pessima. … L'articolo, ilè ad undalproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha dato oggi il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in… - lofioramonti : Una consultazione strutturale del settore è indispensabile. Non serve verticismo, perché la scuola è ad un crocevia… - RegioneER : #Coronavirus, 10mila i VOLONTARI che in @RegioneER si sono mobilitati: Terzo settore fondamentale, allo studio mis… - cavallo19273904 : RT @Deputatipd: I #volontari in campo in questo periodo sono una straordinaria ricchezza. Il cuore pulsante dell’#Italia più bella. Il Terz… - giannirussoss : RT @fipeconf: #coronavirus, Fipe: “Perchè in Francia, Gran Bretagna e in tanti altri paesi si e da noi no? Permettete il take away a bar e… -