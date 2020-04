Coronavirus, esplosione di infetti sulla portaerei atomica francese (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo l’equipaggio della portaerei nucleare americana Roosevelt, anche i marinai francesi imbarcati sulla “Charles De Gaulle” subiscono il contagio del Coronavirus. Sono 668 i marinai della portaerei nucleare francese Charles de Gaulle risultati positivi al Covid-19, più di un terzo dei 1.767 che erano a bordo della nave nelle ultime settimane. Sono i risultati di … L'articolo Coronavirus, esplosione di infetti sulla portaerei atomica francese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - commissario Arcuri : per Pasqua non fate sciocchezze - riesplosione contagi sarebbe ancora più violenta

Dopo l’equipaggio della portaerei nucleare americana Roosevelt, anche i marinai francesi imbarcati sulla “Charles De Gaulle” subiscono il contagio del coronavirus. La portaerei francese Charles de ...

Coronavirus, a Bergamo le cose non possono migliorare se così tante fabbriche restano aperte

In sostanza, secondo queste stime, nel bergamasco ha contratto a oggi il Covid-19 il 27% della popolazione, più di 1 abitante su 4 ... il contagio imperverserà per un periodo lungo e che anzi stiamo ...

