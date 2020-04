Coronavirus | a Wuhan chiude l’ospedale da campo dei record | ma non verrà smantellato

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Terminata l’emergenza, si è conclusa l’attività nell’ospedale dache la Cina ha allestito in dieci giorni nella città di: sono “cessate le attività” all’Ospedale Leishenshan dedicato alla cura dei pazienti, lo riportano i media ufficiali. Gli ultimi quattro pazienti, spiega il China Daily, “sono risultati negativi ai test per il Coornavirus, ma sono in condizioni gravi a causa di altre patologie e ieri sono stati trasferiti all’Ospedale Zhongnan dell’Università di“. La chiusura dell’ospedale, inaugurato l’8 febbraio con 1.500 posti letto, è un passo importante nella lunga battaglia dicontro il, ed implica che nella città il trattamento del COVID-19 è “tornato alla normalità“, ha affermato Jiao Yahui, ...