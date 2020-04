Continua la partnership Snam-Terna per la transizione energetica (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Snam e Terna rilanciano ed estendono la loro collaborazione su attività coordinate di ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. È stato infatti rinnovato il Memorandum of Understanding da parte degli amministratori delegati di Snam, Marco Alverà, e di Terna, Luigi Ferraris, con il quale le due società intendono Continuare a collaborare per individuare, definire e realizzare iniziative comuni, anche condividendo i rispettivi know how e best practice, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il loro impegno come protagonisti della transizione energetica in atto. Nello specifico, l’accordo mirato alla valorizzazione delle potenziali sinergie tra il sistema gas e il sistema elettrico si articola su tre aree di interesse: centrali ‘dual fuel’, nell’ambito ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) –rilanciano ed estendono la loro collaborazione su attività coordinate di ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. È stato infatti rinnovato il Memorandum of Understanding da parte degli amministratori delegati di, Marco Alverà, e di, Luigi Ferraris, con il quale le due società intendonore a collaborare per individuare, definire e realizzare iniziative comuni, anche condividendo i rispettivi know how e best practice, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il loro impegno come protagonisti dellain atto. Nello specifico, l’accordo mirato alla valorizzazione delle potenziali sinergie tra il sistema gas e il sistema elettrico si articola su tre aree di interesse: centrali ‘dual fuel’, nell’ambito ...

(Teleborsa) - Snam e Terna rilanciano ed estendono la loro collaborazione su attività coordinate di ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. È ...

