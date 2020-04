Confindustria verso rinnovo Presidente Mattioli resta favorito

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ tempo diper la Presidenza di, in una fase delicatissima per il Paese, messo a dura prova dall’emergenza coronavirus e dalle misure di contenimento, che provocheranno una pesante recessione. Una evoluzione imprevista e imprevedibile che rischia di colpire il tessuto produttivo e provocare chiusure di imprese e licenziamenti. E’ in questo scenario che i 179 componenti il Consiglio generale si appno domani a nominare il successore di Vincenzo Boccia, scegliendo fra i due candidati rimasti in gara, Carlo Bonomi di Assolombarda, e Licia, attuale vicedell’Associazione e imprenditrice nel settore orafo. Una elezione che si preannuncia molto innovativa e secondo alcuni anche poco trasparente, dato che i membri del Consiglio non si riuniranno come sempre in un luogo fisico, ma l’elezione ...