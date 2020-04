«Ci becchiamo per l’aperitivo»: #lefrasidiprima tra ironia e magone (Di mercoledì 15 aprile 2020) “È soltanto una ciglia, avvicinati: la tolgo io”. “Non compro on line. Io le cose ho bisogno di toccarle, sentirle” . “Sono dal parrucchiere”. “Ci becchiamo per l’aperitivo?” “Domenica è la partita più importante della stagione”. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 aprile 2020) “È soltanto una ciglia, avvicinati: la tolgo io”. “Non compro on line. Io le cose ho bisogno di toccarle, sentirle” . “Sono dal parrucchiere”. “Ci becchiamo per l’aperitivo?” “Domenica è la partita più importante della stagione”.

juliettexjimin : amo ci becchiamo per un caffè e un mozzo? - lucamusumeci : @raffaelebarki Questo vale per tutto il genere umano. Abbismo distrutto un pianeta, anzi il pianeta. L’unico che ab… - Alex58Gv : @marcomo07 Perchè se i nostri politici faranno i furbi ed useranno i prestiti del #mes per altre cose ci becchiamo… - lordlucifear : ieri tom casalingo coi capelli sconvolti ed oggi ci becchiamo il gatto se avessi un marito del genere lo posterei h… - RReendyyTV : Oggi, per problemi tecnici niente streaming ci becchiamo stasera alle 21:30/22:00 circa -

Ultime Notizie dalla rete : becchiamo per «Ci becchiamo per l’aperitivo»: #lefrasidiprima tra ironia e magone Vanity Fair.it Ravello: controlli con i droni nel giorno di Pasquetta

Continuano i controlli in tutta la regione delle forze dell'ordine. A Ravello massima attenzione in questa giornata di Pasquetta. Posti di blocco e droni in volo per beccare eventuali furbetti. Sono..

Coronavirus, multa per Sara Cunian: la deputata ha violato la quarantena

La situazione riguarda anche i deputati, perché quest’oggi è stata multata la deputata Sara Cunial. La donna, come riferiscono i colleghi de Il Messaggero, è stata fermata dai vigili urbani per ...

